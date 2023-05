Imed Hammami : Rached Ghannouchi est dangereux et son arrestation est justifiée !

L’ancien ministre et ancien dirigeant nahdhaoui, Imed Hammami a estimé, mardi 2 mai 2023, que le président d’Ennahdha Rached Ghannouchi représente un danger pour la Tunisie et que l’arrestation préventive opérée par les autorités était amplement justifiée.

Au micro de Zouheir El Jiss dans l'émission Politica sur Jawhara FM, l’ancien membre d’Ennahdha a ainsi noté que plusieurs enquêtes judiciaires ont été ouvertes contre Rached Ghannouchi, mais que toutes concernaient des faits antérieurs au 25 juillet 2021, à part la dernière affaire.

Commentant l’arrestation du cheikh, il a estimé que la plénière tenue le 30 mars 2022 est un fait extrêmement grave, pouvant conduire à une deuxième légitimité et une planification pour une guerre civile. Pour lui, la sévérité de la réaction des organes de l’État était justifiée.

Et de soutenir que « le discours prononcé par le leader d’Ennahdha ce jour-là, et dont certains veulent présenter comme une opinion n’en est pas une, surtout que dans ce discours il a traité les partisans de 25 juillet 2021 de terroristes, il a appelé, à les lapider et a évoqué plusieurs fois la guerre civile. Ça sonnait comme un mot d’ordre et c’était douteux », a-t-il indiqué.

« Personnellement, j’estime que ces propos sont extrêmement graves. Il était normal que l’État prenne des mesures préventives et fasse le suivi de ce qui ressemble à des messages cryptés. Il fallait traiter cette affaire avec sérieux », a-t-il affirmé.

Et de marteler en réponse de l’animateur : « Oui, Rached Ghannouchi représente un danger pour la Tunisie selon mon avis personnel, mais c’est à la justice de trancher ! ».

I.N