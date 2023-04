Réunion du conseil de sécurité nationale sur la production de phosphate

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé une réunion du conseil de sécurité nationale à Carthage, dans l'après-midi du mercredi 26 avril 2023, consacrée à la production de phosphate.

Au cours de cette réunion, plusieurs solutions ont été examinées pour permettre la relance de la production de phosphate à des niveaux supérieurs à ceux atteints auparavant. Le président de la République a insisté sur la nécessité de mettre en place une approche globale pour ce secteur vital.

Le conseil de sécurité nationale a également discuté de la question du transport du phosphate par voie ferrée ainsi que de la corruption ayant entaché l'achat de wagons ne pouvant être utilisés sur les voies existantes, ce qui est inacceptable.





« Notre or est par terre alors que le pays souffre d’une situation financière difficile […] Le phosphate tunisien est l’un des meilleurs au monde et il faut trouver une solution rapide à ce problème. La situation ne peut pas durer ainsi. Ceci peut représenter une grande partie des caisses de l’État afin que nous ne soyons pas obligés d’emprunter de l’étranger et afin que l’économie tunisienne se rétablisse. Nous avons hérité de plusieurs écueils, mais il faut y mettre un terme », a-t-il dit. Kaïs Saïed souligne qu'il est possible d'extraire dix millions de tonnes de phosphates par an, surtout que plusieurs mines restent exploitées « afin que nous ne soyons pas obligés d’emprunter de l’étranger ». Il ajoute : « Il faut mettre terme à ces solutions qui ne font qu’envenimer la situation. Que chacun assume sa responsabilité ! »





Lors de la réunion, il a également été question de la conversion du phosphogypse et de son exploitation, conformément aux résultats des études, ainsi que de la question des laveries de phosphate et de la nécessité de mettre en place un pipeline jusqu'au bassin minier après le traitement des eaux de mer.

Le dossier du « jardinage » a également été mis sur la table. Le président de la République a souligné l'importance de mettre à la disposition des jeunes les ressources et les moyens qui les aideront à créer, eux-mêmes, la richesse.

À cette occasion, le président de la République a salué les habitants de Gafsa et a rappelé leurs longues luttes, en particulier celles de l'année 2008, clamant qu'il est temps que le bassin minier « retrouve sa superbe ».







S.H