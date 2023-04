Lamari : nous avons tenu une petite cérémonie afin de débloquer la situation entre le FMI et le gouvernement

Le professeur en économie, Moktar Lamari a indiqué que les participants aux réunions annuelles du printemps du Fonds Monétaire International (FMI) se sont penchés sur la possibilité de revoir la question de l’endettement et du rééchelonnement des dettes des pays en crise.



Intervenant le 17 avril 2023 durant « Expresso » de Wassim Ben Larbi sur Express FM, Moktar Lamari a indiqué que les pays du G20 ont évoqué l'abandon d’une partie de leurs dettes. Il y a, également, eu des échanges autour de la révision des accords de Bretton Woods. Il s’agit des traités ayant créé la Banque mondiale et le FMI. Leur révision pourrait permettre d’intégrer d’autres puissances économiques comme bailleurs de fonds notamment la Chine.





Moktar Lamari a mis l’accent sur la forte relation liant la Tunisie à la Banque mondiale et au FMI. Il a expliqué que la Tunisie était l’un des premiers pays africains à adhérer à cette initiative vers 1958. Il a salué le choix de feu Habib Bourguiba. Un groupe de professeurs universitaires, dont il fait partie, était présent lors de la réunion de cette année et a choisi de célébrer les 65 ans de collaboration entre le FMI et la Tunisie. Ceci vise à rapprocher les points de vue en raison du blocage actuel au niveau des négociations entre les équipes du FMI et le gouvernement tunisien.



« Nous sommes de simples professeurs universitaires… Nous avons constaté un blocage… On avance et on recule depuis deux ans… Il y a une difficulté au niveau de l’élaboration et de la mise en place de réformes… Le temps, c’est de l’argent… Nous sommes passés par une décennie difficile qu’on pourrait revivre… Des centaines de milliers doivent trouver des emplois… Nous devons trouver des solutions permettant de faire bouger l’économie et de provoquer une croissance… Nous avons choisi, en tant qu’universitaires, d’inviter une délégation du FMI… Des personnalités très connues ont répondu présent… Des représentants de pays africains ont visité le stand… Il s’agit d’une opération de rebranding, notamment suite à certaines déclarations visant les subsahariens », a-t-il déclaré.



Moktar Lamari a indiqué que l’intégralité des personnes ayant assisté à la célébration des 65 ans de collaboration entre la Tunisie et le FMI a insisté sur l’importance de passer à des réformes. Ils ont estimé que la Tunisie méritait mieux.

S.G