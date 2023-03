Kaïs Saïed dissout les conseils municipaux et convoque la réunion du Parlement

Imprimer

Le président de la République, Kaïs Saïed a présidé, tard dans la soirée du mercredi 8 au jeudi 9 mars 2023, le conseil des ministres annonçant la convocation des députés à la première session du Parlement et l’examen d’un projet de décret relatif à l’amendement du Code des conseils municipaux et un autre relatif à l’élection de l'Assemblée nationale des régions et des districts.

Le président de République a annoncé, également, la dissolution des conseils municipaux et leur substitution par des délégations spéciales.

Au début de son discours, le président de la République a rappelé qu’il se tenait du côté du peuple tunisien et qu’il avait toujours respecté ses promesses et ses engagements, notamment, en ce qui concerne les échéances fixées. « Il était nécessaire de faire face à plusieurs obstacles qu’ils soient naturels ou provoqués. Il y a encore du chemin à faire afin que les Tunisiens puissent vivre dans la dignité », assure-t-il.

Le chef de l’État a saisi l’occasion pour féliciter la femme tunisienne en marge de la journée internationale des droits des femmes, rappelant les combats menés par les femmes en Tunisie.

« Nous devons préserver notre patrie de la division et de la zizanie. Notre combat, que nous menons aujourd’hui avec la même détermination et la même sincérité, est un combat économique et social, pour répondre aux revendications des Tunisiens et nous ne devons pas les décevoir. La situation financière est certes difficile, bien que nous n'en soyons pas responsables. Toutefois, le moindre choix pour faire face à cette situation doit émaner de la volonté du peuple et non se faire à ses dépens. D’autre part, le combat que nous menons, conformément à la loi, contre ceux qui ont abusé du pays se poursuivra avec la même force et la même détermination, jusqu’à ce que le peuple puisse retrouver ses biens et ses droits », note-t-il.

Le président de la République a rappelé les données mentionnées dans un rapport de la Banque mondiale datant de janvier 2011, selon lesquelles 21% de l’économie tunisienne serait détenue par un groupe d’individus au pouvoir d’une manière officielle ou officieuse.

« Parmi les paradoxes, aujourd’hui, et ce n’est plus surprenant, c’est de voir à la tête des corrompus, les personnes qui prétendaient lutter contre la corruption. Aujourd'hui, ils manifestent en toute liberté et dénoncent une tyrannie. Ils manifestent sous la protection des forces de sécurité et pourtant, ils pleurnichent, comme ils avaient pris l’habitude de le faire ces derniers mois. Ils déplorent la liberté, parce que la liberté ne signifie pour eux que la corruption », indique le chef de l’État, rappelant « qu’un seul article de loi avait été vendu à 150 mille dinars lors des travaux de l’ancienne assemblée ».

Il ajoute : « Ils sont devenus la risée du peuple tunisien. Ils prétendaient être des ennemis alors qu’ils sont issus du même système… Ils veulent encore jouer les victimes, mais le théâtre les a rejetés, tout comme ses gradins ».

Le chef de l’État a réitéré ses mises en garde contre le monopole et la spéculation assurant qu’il n’y aura aucune tolérance envers ceux qui veulent affamer le peuple.

S.H