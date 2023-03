Bouderbala : les opposants à Saïed s’expriment librement dans les médias

L'avocat et député, Brahim Bouderbala a indiqué que le prochain parlement devrait tenir sa première plénière suite à la publication des résultats définitifs dans le Journal officiel de la République tunisienne. Il a aussi assuré que la liberté de presse était garantie et que les opposants au président de la République, Kaïs Saïed, s'exprimaient librement.





Invité le 28 février 2023 par Zina Zidi à « Studio Shems » sur Shems Fm, Brahim Bouderbala a considéré qu’il y avait seulement deux partis ayant des députés au sein de l’Assemblée des représentants du peuple. Il s’agit du Mouvement Echâab et « Saout Al Joumhouria ». Le reste représente des indépendants. « Il est encore tôt pour parler de bloc parlementaire… Nous ne savons pas encore comment fonctionnera le prochain parlement… Il y a aura en premier lieu l’élaboration d’un règlement intérieur… Il tranchera dans la question des blocs, de l’existence de commissions et de la relation entre les députés et avec les médias… Une commission sera chargée d’élaborer ce document », a-t-il ajouté.





Brahim Bouderbala a affirmé que le parlement était maître de lui-même et que les élus trancheront au niveau de son organisation et de son fonctionnement. En plus de l’organisation interne de l’assemblée, les élus devront étudier les projets de loi. Brahim Bouderbala a assuré que les députés feront tout ce qui est en leur possible afin d’accélérer la mise en place du Conseil national des régions et des districts.

Concernant la campagne d’arrestations visant plusieurs personnalités politiques, Brahim Bouderbala a affirmé que les juges d’instruction étaient en droit de prendre certaines mesures dans le cadre de l’enquête telles que l’émission de mandat de dépôt. Il a exprimé son attachement à la présomption d’innocence. Il a estimé que les avocats de la défense dans l’affaire de complot contre l’État défendaient les intérêts de leurs clients et qu’il était légitime d’affirmer que le dossier était vide et qu’il n’y avait pas de preuves.













« Nous espérons juste que la justice sera au niveau et conservera son indépendance de façon à ce que les peines prononcées soient justes…. Chaque jugement est émis par les tribunaux sur la base d’une série d'arguments et de preuves… De telles poursuites impliquent sûrement de véritables soupçons… D’un point de vue juridique, il s’agit d’une instruction dont nous devons préserver le secret », a-t-il déclaré.

Brahim Bouderbala a indiqué que l’État disposait de ses propres institutions responsables du maintien de la sécurité nationale notamment au niveau alimentaire. Il a, également, estimé que la question de la candidature du président de la République, Kaïs Saïed aux prochaines élections n’était pas encore d’actualité et qu’il était encore tôt pour se poser ce genre de question. Néanmoins, il a évoqué les résultats des derniers sondages et la continuité du processus entamé depuis le 25 juillet 2021. Il a conclu que le président devait rester à la tête de l’État en se présentant à la présidentielle de 2024.

« La lutte contre la corruption nécessite beaucoup de temps… Nous sommes sur la bonne voie, car je suis présent ici… Je considère que le 14-Janvier nous a permis de jouir de la liberté de la presse et de communiquer directement avec le peuple… Nous devons mettre fin au sentiment de désespoir qui s’est propagé dans le pays et redonner espoir », a-t-il dit.





Brahim Bouderbala a considéré que la presse depuis le 25 juillet 2021 était libre et que les opposants à ce processus s’expriment librement dans les médias. Les arrestations sont, selon lui, justifiées et résultent des actes contraires à la loi de ceux qui les ont commis. Il a indiqué que même ceux qui s’attaquaient au chef de l’État jouissaient encore de leur liberté. Évoquant le décret n°54, l’avocat a appelé à éviter les propos diffamatoires et à critiquer et présenter son avis dans le cadre du respect.





S.G