Maya Ksouri : je n'ai pas fait de la délation dans l'affaire de complot

L’avocate et chroniqueuse à Shems FM, Maya Ksouri, a démenti, ce mardi 28 février 2023, les propos tenus à son encontre hier par l’avocate Dalila Ben Mbarek Msaddek, dans lesquels elle l’accuse ouvertement d’avoir témoigné contre les personnalités politiques récemment arrêtées par le régime.

« Dalila Ben Mbarek ment, ce n’est pas une personne fiable, elle n’en est pas à son coup d’essai et c’est honteux dans la mesure où sa perte de crédibilité peut nuire aux personnes qu’elle défend », a déclaré Maya Ksouri.

« Elle a dit que les investigations ont été lancées à partir de mon témoignage (…) je suis témoin dans le dossier de Khayam Turki, elle a dit que j’ai fait de la délation et que je suis allée voir les policiers pour livrer des informations. J’ai été convoquée à Bouchoucha dix jours après l’arrestation de khayam Turki, il était déjà en prison, son dossier était ficelé et ils étaient en train de récolter toutes les informations le concernant. Ils m’ont ressorti l’audio fuité dans lequel je parle de Khayam Turki et mon témoignage est la retranscription de cet audio, ni plus ni moins. Il n'y a eu ni délation ni rien de ce genre », a affirmé Maya Ksouri.

« Pour ce qui est du dossier Kamel Letaïef, les investigations ont débuté sur la base de trois témoignages dont celui de Chafik Jarraya, ces témoignages n’ont rien à voir avec le dossier de Khayam Turki pour lequel j’ai moi-même témoigné (…) ces déclarations, ces mensonges, c’est un scandale, elle a menti pour attiser une sorte de contre feu (…) ce qu’elle a dit a semé la honte sur ses propres collègues ! », a-t-elle conclu.

M.B.Z