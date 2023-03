Volants d’Or 2022 : Ben Jemâa Motors remporte le prix du "Plus Beau Showroom Premium"

Ben Jemâa Motors, le concessionnaire officiel de BMW et MINI, s'est vu décerner le prix prestigieux du plus beau showroom prémium lors de la cérémonie "Les Volants d'Or" by TotalEnergies organisée par Tunisieauto.tn et ADCOM Agency le 25 février 2023.

Cette distinction témoigne de l'engagement de l'entreprise envers ses clients, son souci du détail et son désir constant de fournir un service de qualité supérieure.

Situé aux Berges du Lac 1, au cœur de la capitale, le showroom primé s'étend sur quatre niveaux pour une surface totale de 2700 m². Offrant un cadre unique et convivial, il accueille les passionnés des marques BMW et MINI dans deux espaces distincts, chacun reflétant l'identité de sa marque.

Un investissement de plusieurs millions de dinars a permis d'aménager un espace dédié aux articles lifestyle et accessoires pour les amateurs des deux marques. Les visiteurs peuvent ainsi se procurer des articles des nouvelles collections lifestyle et accessoires BMW et MINI pour toutes les occasions : bagagerie, vêtements, articles de sport, montres, goodies pour enfants, et bien plus encore. L'espace a été soigneusement aménagé pour refléter la passion de Ben Jemâa Motors pour les deux marques premium.

Ben Jemâa Motors est fier de cette reconnaissance et souhaite remercier ses clients pour leur confiance et leur fidélité. Tunisieauto.tn est également remercié pour l'organisation d'un événement de qualité visant à mettre en avant les acteurs les plus performants du secteur automobile tunisien.

Le concessionnaire continue de travailler avec passion et détermination pour offrir à ses clients des expériences inoubliables. Nous vous invitons à venir découvrir notre showroom primé, où vous bénéficierez d'un accueil chaleureux et d'un service exceptionnel.