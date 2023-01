Ayachi Zammel : le président de la République devrait prendre du recul

Imprimer

Le président du mouvement Azimoun, Ayachi Zammel a indiqué, mercredi 11 janvier 2023, lors de son passage à l’émission Rendez-Vous 9 sur la chaîne Attessia avec Malek Baccari, qu’il fallait s’orienter vers les compétences pour qu’elles puissent faire face à la médiocrité régnant sur la scène politique actuelle, considérant que l’étape nécessitait une nouvelle élite et une nouvelle pensée politique.

Le dirigeant politique a indiqué que le 25-Juillet aurait pu être une belle opportunité pour la Tunisie, sauf qu’il fallait miser sur la formation d’un gouvernement de compétences, surtout que le conflit était d’ordre idéologique.

Par ailleurs, Ayachi Zammel a souligné l’échec du processus actuel soutenant que l’unique solution était de s’orienter vers un véritable dialogue pour gagner du temps et éviter de multiples dangers au pays. Dans ce contexte, il a noté que son mouvement soutenait l’initiative menée par la centrale syndicale et les autres organisations nationales, ajoutant que le président de la République devrait prendre du recul dans l’intérêt du pays et que l’entêtement ne ferait que pousser vers une explosion sociale.

S.H