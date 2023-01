Les chauffeurs de taxi en grève lundi 16 janvier

L'Union tunisienne des taxis individuels (UTTI) a décrété une grève lundi 16 janvier 2023 au niveau du Grand Tunis, si elle n’a pas de réponses favorables quant aux revendications formulées. C’est ce qu’a affirmé, mardi 10 janvier 2023, le secrétaire général de l’organisation Faouzi Khabouchi.

Ce mouvement pourrait paralyser la circulation, car le syndicaliste a indiqué que certains grévistes seront sur les routes.

Au micro de Jihene Miled dans son émission Sbeh Ennes sur Mosaïque FM, M. Khabouchi a ainsi expliqué que le sit-in de la veille a permis de se réunir avec un conseiller de la présidence de la République, qui a promis de présenter la situation et les documents fournis au chef de l’État qui devra prendre une décision dans les jours qui suivent, a-t-il révélé.

L’UTTI a accordé aux autorités un délai d’une semaine, avant d’entamer la grève.

L’organisation reproche la prolifération d’applications et l’entrée de non-professionnels, « un danger pour le métier », estime-t-elle. En outre, elle réclame l’octroi d’autorisations de taxis individuels aux professionnels, qui a trop tardé.

Rappelons que certains chauffeurs de taxis individuels adhérents de la Chambre syndicale relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat étaient en grève 2 janvier 2023, notamment à cause de l’octroi d’autorisations. Une grève qui a coïncidé avec celle des agents de la Transtu et qui a avait paralysé la capitale, au début de la nouvelle année.

I.N