Prolongation de la détention préventive de Nour Chiba

L’avocat du chanteur Nour Chiba, Ahmed Ben Hassana, a indiqué, lundi 9 janvier 2023, lors de son intervention avec Mohamed Khammessi sur IFM, que le juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Tunis 1 avait décidé une deuxième prolongation de quatre mois de la détention préventive de son client dans le cadre de l’affaire de manipulation des échantillons d'urine liés aux tests effectués afin de détecter son éventuelle consommation de cocaïne.

L’avocat Ahmed Ben Hassana précise que « Nour Chiba a été placé en détention préventive pendant six mois sur ordre du juge d’instruction près le Tribunal de première instance de l’Ariana dans le cadre de l’affaire de manipulation des échantillons d'urine et non celle de consommation de cocaïne. Le juge d’instruction a décidé de prolonger une première fois sa détention pour quatre mois, avant de déférer l’affaire devant le Tribunal de première instance de Tunis 1 pour incompétence. Aujourd’hui, le juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Tunis a, lui aussi, décidé de prolonger la détention préventive de quatre mois ».

L’avocat indique que l’affaire n’est pas purement judiciaire. « Aujourd’hui, l’affaire concerne la manipulation des échantillons d'urine. Nour Chiba a effectué les prélèvements alors qu’il était en détention et sous garde sécuritaire. Qu’on nous donne les résultats des enquêtes et qu’on révèle les responsables de la manipulation des échantillons le cas échéant », assure l’avocat soulignant qu’il n’est pas logique de s’acharner sur le maillon faible de l’affaire, alors qu’il devait être libéré aujourd’hui.

