Un candidat aux législatives offre un lion à la municipalité de Sfax

L'homme d’affaires et candidat aux législatives du 17 décembre 2022, Mourad El Madhi a indiqué avoir offert à la municipalité de Sfax un lion. Il s’agit, selon lui, d’un don pour le Jardin Public de Touta. Il s’agit d’un parc d'attractions comportant un zoo.

L’affaire du lion a rapidement fait le tour des réseaux. La municipalité a refusé le don en question. Le maire de Sfax Mounir Elloumi a indiqué, dans plusieurs déclarations médiatiques que la municipalité de Sfax n’était pas habilitée à recevoir ce genre de dons. D'un autre côté, Mourad El Madhi a expliqué, dans une publication Facebook du 4 janvier 2023, avoir reçu plusieurs offres pour vendre l'animal en question à des hommes d'affaires étrangers. Il a expliqué qu'il comptait le donner sous forme de don au parc susmentionné. Il a assuré qu'il prendra en charge l'animal en cas d'accord avec les autorités tunisiennes.

Par la suite, Mourad El Madhi a annoncé qu’il se lançait, suite au refus de la municipalité de Sfax, dans la création de son propre parc d'attractions. Il a indiqué qu’il s’agissait d’un jardin de douze hectares et qu'il sera lié à un réseau de stations et de moyens de transport connecté aux quartiers populaires. Les revenus générés par le parc seront reversés aux œuvres caritatives, aux maisons de retraite et à la filiale de l'association SOS se trouvant à Mahres.

S.G