Kaïs Saïed ratifie la loi de Finances 2023

Le président de la République a reçu, cet après-midi du jeudi 22 décembre 2022, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, au palais de Carthage, pour discuter du fonctionnement de l’action gouvernementale durant les derniers jours et de la situation générale dans le pays.

A cette occasion, le président de la République a paraphé la loi relative à l’organisation administrative, financière et aux modes de fonctionnement de la Fondation Fida mais aussi la loi de Finances 2023.

Le président de la République a souligné la nécessité de lutter contre le monopole, de fournir tous les produits requis par le citoyen et de maîtriser l’inflation.

Il a, également, noté que "les véritables dossiers du peuple tunisien sont, principalement, d’ordre économique et social et non les dossiers provoqués au quotidien par ceux qui voudraient malmener les Tunisiens en vue de parvenir à leurs fins désormais connues de tous".

S.H