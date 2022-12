Saïed se rend à la bibliothèque du Congrès des USA muni d'un magazine d'histoire

Imprimer





Le président de la République, Kaïs Saïed s'est rendu à la bibliothèque du Congrès des Etats-Unis d'Amérique. Il avait quitté la Tunisie à destination de Washington à la date du 12 décembre 2022 sur invitation de son homologue américain, Joe Biden, afin de participer au Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Le chef de l'Etat a présenté, lors de sa visite, une série de documents évoquant des étapes clés de l'histoire des USA telles que la déclaration d'indépendance, la promulgation de la constitution américaine et une photo de la fabrication du premier drapeau américain.





D'après un communiqué du 14 décembre 2022, le chef de l'Etat a, aussi, évoqué la coopération juridique historique entre les deux pays notamment en matière d'interdiction de l'esclavage. Il a apporté avec lui, depuis la Tunisie, des documents relatifs à des échanges entre les autorités américaines et le général Husseïn. Le communiqué a évoqué une lettre rédigée par ce dernier et expliquant les étapes suivies par la Tunisie dans l'abolition de l'esclavage.





Une vidéo portant sur cette visite a, également, été publiée par la présidence de la République. On y voit le chef de l'Etat présentant un magazine contenant des photos après avoir consulté plusieurs documents. Le président a présenté un ouvrage en langue arabe qui évoque la constitution tunisienne de 1861. La vidéo le montre en train de pointer du doigt la date sur l'une des pages du livre. « Cette belle illustration porte sur la ratification de la constitution américaine en 1787... Ces illustrations portent sur la voie de la liberté et de la justice. Pas de liberté sans justice et pas de justice sans liberté », a-t-il déclaré lors de cette visite.













Le président de la République a exprimé son souhait de concrétiser un partenariat permanent entre la bibliothèque du Congrès américain et la bibliothèque nationale tunisienne. Il a précisé que cette dernière regorgeait de manuscrits et de livres uniques au monde.





S.G