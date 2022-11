Elloumi : Majoul a exprimé son mécontentement et a été critiqué par le gouvernement

Le vice-président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica), Hichem Elloumi a affirmé que les professionnels et les entrepreneurs n'étaient pas satisfaits de la situation actuelle du pays et du manque de réactions de la part du gouvernement. Hichem Elloumi a considéré que le gouvernement n'était pas à l'écoute de l'organisation patronale. « Nous sommes conscients de la crise et de l'inflation mondiale... La hausse des prix a atteint 20% en Angleterre et 60% en Turquie... Plusieurs fournisseurs étrangers optent pour la politique du "Take it or leave it"... Ils augmentent les prix et ne se soucient pas de notre situation », a-t-il ajouté.

Invité le 29 novembre 2022 à l'émission "La Matinale" animée par Myriam Belkadhi et diffusée sur les ondes de la radio Shems Fm, Hichem Elloumi a indiqué que le président de l'Utica Samir Majoul s'était exprimé ouvertement lors du Sommet de la Francophonie et avait communiqué son mécontentement. Il a insinué que cet événement avait provoqué la colère du gouvernement. Le vice-président de l'Utica a considéré que la décision commune des ministères du Commerce, de la Santé et de l'Industrie des Mines et des Énergies, relative aux restrictions des importations était catastrophique. Il a indiqué que le déficit commercial avait explosé. Il a atteint, selon lui, les 22 milliards sur les dix premiers mois de 2022 contre treize milliards pour l'année 2021. Il a critiqué l'annulation du système suspensif de TVA et a affirmé que ceci a conduit à l'arrêt des activités de 50% des entreprises de commerce international. Les plus touchés seraient les TPE.

« Plusieurs secteurs nous rendent fiers. Nous ne devons pas leur porter préjudice, notamment les filières agroalimentaires sous prétexte de maintenir les prix... Plusieurs pays européens réduisent les compensations... Nous comptons lever les compensations et les réorienter. Comment allons-nous procéder concernant les professionnels ? La levée des compensations des hydrocarbures impactera fortement les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et des petites entreprises », a-t-il déclaré.

Hichem Elloumi a, également, critiqué la loi d'incitation de l'investissement. Il a considéré que ce texte comportait moins d'avantages et d'encouragements que ceux apportés par la version précédente. Il a insisté sur la préservation du secteur de l'agroalimentaire. Il a critiqué l'hésitation et le retard dans la prise de décision, notamment dans le secteur des énergies renouvelables.

S.G