Najla Bouden en Algérie pour une visite de travail

La cheffe du gouvernement Najla Bouden est arrivée lundi 28 novembre 2022 en Algérie où elle effectue une visite de travail de 24 heures.

Mme Bouden a été accueillie par son homologue algérien Aïmene Benabderrahmane. Les deux dirigeants ont discuté, selon un communiqué des services du premier ministre algérien, des relations bilatérales entre les deux pays et des moyens de consolider la coopération sur la base des directives des deux chefs d’États algérien et tunisien, Abdelmajid Tebboune et Kaïs Saïed.

Le premier ministre algérien et son homologue tunisienne ont, également, réitéré leur volonté de consolider les projets d’intérêt commun et des échanges économiques.

N.J.