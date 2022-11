Sfax : le gouverneur fait appel à l'armée pour sécuriser la gestion des déchets

Le gouverneur de Sfax, Fakher Fakhfakh a affirmé que la situation écologique actuelle au sein du gouvernorat n'était pas similaire à celle de l'année dernière. Il a rappelé qu'un appel d'offres a été lancé afin de construire une usine de traitement des ordures. Entre-temps, une décharge a été mise en place au niveau du port de Sfax. Le gouverneur a expliqué qu'il était dans l'obligation de créer cette décharge, mais qu'il fallait y mettre fin en raison de l'importance des exportations des poissons.

Intervenant le 9 novembre 2022 durant l'émission "La Matinale" animée par Myriam Belkadhi et diffusée sur les ondes de Shems Fm, Fakher Fakhfakh a affirmé qu'il avait pris la décision de suspendre l'utilisation de la décharge du port de Sfax en raison de l'incapacité des municipalités à trouver une solution. Il a expliqué qu'un autre appel afin de déplacer les déchets dans une autre décharge spécialisée en collecte de plastique. Cette décharge a été conçue de façon à protéger la nappe phréatique et la terre sur laquelle se trouve l'installation.





Le gouverneur de Sfax a critiqué l'attitude des municipalités et a expliqué qu'elles étaient en conflit. Il s'est retrouvé dans l'obligation de convoquer une réunion avec l'ensemble des composantes de la société civile et des acteurs régionaux. Celle-ci a été diffusée en direct. Les participants à la réunion ont demandé la sécurisation du transport des déchets. M. Fakhfakh a assuré qu'il n'y aura pas de recours à la force. Il contactera la cheffe du gouvernement, Najla Bouden et le ministre de l'Intérieur, Taoufik Charfeddine afin de demander officiellement l'intervention de l'armée tunisienne. L'armée se chargera de sécuriser les routes et les installations servant au transport et au stockage des déchets.













« Les mêmes personnes s'y sont rendues... Je les connais à travers les photos. Une enquête permettra de les identifier... Nous les avons tous pris en photo... Nous avons mené les travaux durant la nuit. Je remercie l'entrepreneur de nous avoir fourni le matériel... Ils ont réussi, avant-hier, à suspendre le fonctionnement du centre de transfert... Des soûlards et des bandits s'y étaient rendus et ont menacé d'incendier les camions de transfert des ordures. Il a décidé d'arrêter les opérations. Il est prêt et a mis à notre disposition ses équipes et son matériel... Malheureusement, il s'agit de saboteurs cherchant à empêcher le progrès de l'Etat. Ils veulent nous distraire des questions portant sur le développement... Après avoir visité les délégations, je me retrouve à gérer la question des ordures », a-t-il ajouté.

