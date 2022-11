Diplomatie – Ibrahim Rezgui : saluer un officiel israélien n’est point de la normalisation

Imprimer





Le secrétaire général du Syndicat du corps diplomatique, Ibrahim Rezgui, a commenté, mardi 8 novembre 2022, le bref échange entre la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, et le président israélien Isaac Herzog à l’occasion de la COP27 qui se tient en Égypte.

Invité d’Elyes Gharbi dans Midi Show sur Mosaïque FM, il a affirmé que des échanges de courtoisie entre des officiels tunisiens et israéliens n’étaient point une première évoquant la rencontre entre le ministre de la Défense tunisien et un représentant de l’État israélien en Allemagne lors de la conférence des ministres de la Défense des vingt pays membres et non membres de l’Otan organisée en Allemagne.

Ibrahim Rezgui a ajouté que « saluer » ne pourrait être considéré comme un fait de normalisation avec l’État israélien.

Alors que la cause palestinienne et la question de la normalisation revêtent une grande importance pour le président de la République, la polémique autour de Najla Bouden, pourrait le mécontenter. Réagirait-il pour autant ?

N.J.