Grève générale des transports : le syndicat explique sa décision

Le secrétaire général de la Fédération générale du transport relevant de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Wejih Zidi a critiqué le silence et l'absence totale du ministre du transport, Rabie Majidi et de la direction générale de la Société des transports de Tunis (Transtu). Il a révélé que la société n'a toujours pas versé les salaires aux employés. Le syndicat a entamé une grève générale mercredi blouqant les transports dans le Grand Tunis. Il a expliqué que la direction générale avait l'habitude d'informer les syndicats d'un possible retard des paiements.





Intervenant le 2 novembre 2022 durant l'émission "La Matinale" animée par Myriam Belkadhi et diffusée sur les ondes de la radio Shems Fm, Wejih Zidi a affirmé qu'aucun représentant de la direction générale ne l'avait contacté à propos du retard des salaires. Il a critiqué le manque de prérogatives de l'administrateur nommé à la tête de la Transtu et de l'absence de réactions de sa part. Il a rappelé que les employés étaient dans l'obligation d'honorer leurs engagements auprès des banques, de subvenir aux besoins de leurs familles ou encore de se procurer des médicaments nécessaires au traitement d'une maladie chronique.













Wejih Zidi a mis l'accent sur l'absence de canaux de communication. Il a appelé la direction générale de l'entreprise à entamer un dialogue franc et à expliquer la situation de la Transtu aux employés. Il a affirmé que la Fédération générale du transport cherchait à garantir un transport de qualité et à renforcer la flotte de la Transtu. Il a assuré que les employés de l'entreprise subissent quotidiennement des violences et des agressions de tout genre.

Le secrétaire général de la Fédération générale du transport a assuré que la grève pouvait être levée en quelques minutes. Ceci dépend de la réaction et de l'attitude de l'autorité de tutelle.





Pour rappel, la Fédération générale du transport a annoncé, le 1er novembre 2022, une grève surprise à partir du lendemain, 2 novembre 2022, dans tous les moyens de transports (bus, métro et TGM). Il s'agit d'une grève ouverte.





