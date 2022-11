En vidéo - Les conditions de détention des Tunisiens en Serbie

Le député Majdi Karbai a publié, mardi 1er novembre 2022, une vidéo étayant les informations qu’il a relayées la veille sur les conditions de détention des Tunisiens en Serbie. Des conditions pourtant démenties par le ministère des Affaires étrangères.

Mohamed Trabelsi, directeur général de la diplomatie, s'est exprimé ce matin même au micro de Wassim Ben Larbi lors de son émission Expresso sur Express Fm, affirmant que l’ambassade tunisienne en Serbie s’est assurée de l’état des Tunisiens détenus à Belgrade ainsi que des conditions de leur détention. Et de démentir le fait que ces derniers soient détenus dans des conditions inhumaines, en martelant que les autorités tunisiennes tiennent à préserver la dignité des voyageurs tunisiens.

Or, la nouvelle vidéo publiée par l’élu, et filmée par l’un des Tunisiens à Belgrade, est choquante, montrant les conditions réelles de détention des Tunisiens : On y voit des sandwichs pas frais entassés, des locaux sales, une pile d’ordures et des toilettes insalubres, avec le témoignage de l’un des détenus commentant les images.

Notons que M. Trabelsi avait précisé que les Tunisiens concernés étaient seulement 26 personnes et qu’il reste uniquement cinq individus qui seront extradés aujourd'hui.

La veille Majdi Karbai avait évoqué, dans un post Facebook, les conditions « inhumaines » de détention « illégale »en Serbie des Tunisiens. Des conditions qui ont poussé ces derniers à entamer une grève sauvage de la faim pour réclamer « leur dignité et la dignité de tout Tunisien victime de ces pratiques », lit-on dans ce post.

Dimanche 30 octobre 2022, le député avait annoncé, que plus de vingt Tunisiens arrivant de Turquie vers la Serbie avaient été détenus, portant leur nombre total à soixante personnes. Et de dénoncer le silence des autorités tunisienne et diplomatique face à cette détention forcée, qui constitue un crime.

Rappelons que la Serbie a décidé d’imposer un visa pour aux Tunisiens à partir du 20 novembre 2022, avait annoncé le "Dipartimento federale di giustizia e polizia" dans un tweet du 22 octobre 2022.

I.N