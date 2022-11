Walid Ben Salah : le programme de réformes inclut une refonte de la réglementation des changes

Le président de l'Ordre des experts-comptables, Walid Ben Salah a indiqué que le programme de réformes soumis au Fonds monétaire international (FMI) visait, sur le plan fiscal, l'inversion des trajectoires au sujet du déficit primaire et la gestion du déficit courant, de l'inflation et de la dette. « Le FMI a salué, cette fois, les efforts du gouvernement et a regroupé des réformes au niveau des finances publiques et celles portant sur la croissance économique... Le FMI n'adopte pas d'habitude ce genre de comportement », a-t-il ajouté.





Invité le 1er novembre 2022 à l'émission "Expresso" animée par Wassim Belarbi et diffusée sur la radio Express Fm, Walid Ben Salah est revenu sur le programme de réformes envisagé par la Banque centrale de Tunisie (BCT). Il a expliqué que la BCT mettra en place une stratégie de contrôle de l'inflation durant les quatre prochaines années. Cette stratégie vise à faire baisser l'inflation à 4% ou 4,5%. Ceci inclut une politique monétaire basée sur l'anticipation. L'augmentation du taux directeur aura lieu avant la hausse du taux d'inflation.

« Les réformes incluent une simplification de la réglementation de change... Le sujet a été abordé plusieurs fois... Il y aura une refonte de la réglementation des changes... La Tunisie a dû subir une baisse des réserves de changes... La législation en vigueur n'est pas conforme à cette situation-là... La simplification des procédures est primordiale... Ceci allégera les pressions subies par les investisseurs et les acteurs économiques... Nous devons diminuer la paperasse... Nous devons faciliter les opérations monétaires... Au final, comme l'a dit le gouverneur de la Banque centrale (Marouen Abassi), il y a un problème de disponibilité des devises », a-t-il déclaré.













Walid Ben Salah a affirmé que la Tunisie pouvait consolider ses réserves de devises à travers le développement des investissements étrangers. Ceci est possible à travers l'accroissement du nombre de grands projets. Le président de l'ordre a, aussi, évoqué l'appui aux entreprises et au secteur touristique. Ces derniers ont la possibilité de recevoir des transferts d'argent de l'étranger. M. Ben Salah a évoqué le rôle des financements étrangers. Il a estimé que la Tunisie ne pouvait pas s'en passer. L'expert-comptable a rappelé que la Tunisie devait honorer ses engagements à l'international.

Par la suite, Walid Ben Salah a mis l'accent sur l'impact de la hausse des prix des produits de base et des produits énergétiques sur la balance commerciale et sur la situation économique de la Tunisie. La baisse de la croissance économique des pays de l'Union européenne a, également, contribué à l'accroissement du déficit commercial. Ce dernier, selon l'expert-comptable, a atteint 6,8 millions de dollars. Il a considéré que la hausse record du déficit commercial résultait de plusieurs facteurs externes à la Tunisie tels que le conflit russo-ukrainien.

« Le programme de la BCT inclut un encouragement des paiements électroniques. Ceci réduira les transactions en espèces et l'évasion fiscale... Un quatrième axe porte sur la stabilité financière. Il s'agit de la résilience du secteur financier... Ceci dépend de la stabilité du secteur bancaire. Il pourra, ainsi, financer les structures que nous comptons restructurer », a-t-il poursuivi.





Walid Ben Salah a déploré le manque de communication au sujet de certaines lignes de crédit. Il a rappelé l'existence de cinq lignes de financement pour la restructuration des entreprises. Les crédits sont attribués pour une période de douze à 15 ans et avec cinq années de grâce. Ils peuvent, selon lui, fournir une bouffée d'oxygène aux entreprises. Ces fonds permettent aux entreprises de sortir de la crise.





