Korchid : le gel des avoirs des proches de Ben Ali était une décision administrative

L’avocat et ancien ministre des Domaines de l’Etat, Mabrouk Korchid, est revenu, lundi 31 octobre 2022, sur la levée du gel des avoirs des proches de Ben Ali décidé par le Conseil de l’Union européenne, vendredi dernier.

Intervenant sur IFM, il a déclaré au micro de Moez Ben Gharbia, que la décision tunisienne de gel des avoirs de la famille et proches du président de la République Zine El Abidine Ben Ali était administrative précisant que l’Union européenne a coopéré à ce niveau en exigeant des documents et des analyses pour appuyer et appliquer cette décision.

Mabrouk Korchid a avancé que les montants connus étaient déposés dans des banques suisses refusant, toutefois, de communiquer la valeur des avoirs des Ben Ali. Il a ajouté que le gouvernement tunisien n’avait pas pu collecter des données sur les avoirs exacts des Ben Ali à l’étranger notant que plusieurs pays ont refusé de coopérer dont le Maroc, les Émirats arabes unis et l’ensemble des pays africains.

Il a fait savoir que l’Etat avait eu connaissance des avoirs de Imed Trabelsi quand celui-ci avait proposé d’aller dans un processus de réconciliation. Pour ce qui est des personnes sur la liste publiée par l’Union européenne, les montants ne sont pas significatifs, selon l’ancien ministre.

Sur ladite liste figurent : Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi, Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali, Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali, Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali, Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali, Imed Ben Habib Ben Bouali Letaïef et Naoufel Ben Habib Ben Bouali Letaïef.

Il a signalé, dans ce même contexte, que le Liban avait été parmi les rares pays qui ont accepté de coopérer avec la Tunisie et avait remis aux autorités tunisiennes l’argent déposé dans ses banques par Leila Ben Ali, précisant que l’ancienne première dame poursuit ses recours auprès de la justice libanaise contre le gouvernement tunisien.

N.J.