Najla Bouden prête à réinstaurer les canaux de communication avec les médias sous condition

Le président de la Haute autorité indépendante pour la communication audiovisuelle (Haica), Nouri Lajmi a indiqué que la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, était prête à communiquer avec les médias. Seule condition à cet échange, que les médias réduisent les critiques de bas niveau.

Nouri Lajmi a expliqué qu'une nouvelle relation entre la Kasbah et les médias pourrait bientôt voir le jour. Il a mis en garde contre la politique du silence.





Invité le 22 octobre 2022 de l'émisison "3ana Agenda" animée par Moura Zghidi et diffusée sur les ondes de la radio IFM, Nouri Lajmi a insisté sur l'importance des échanges entre la présidence du gouvernement et les médias. Il a estimé que l'absence des canaux de communication poussait les journalistes à interpréter. Ceci les a poussés à commettre des erreurs.









Le président de la Haica a considéré que les journalistes devaient être à la hauteur et se comporter de façon responsable et professionnelle. « Nous avons malheureusement été témoins d'agissements au nom de la liberté de la presse qui étaient contrariants. Il y a eu des dépassements et des erreurs », a-t-il ajouté.





S.G