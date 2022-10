Nemssia : le montant obtenu auprès du FMI représente une partie des contributions de la Tunisie

Imprimer

La ministre des Finances et de l'Appui à l'investissement, Sihem Boughdiri Nemssia, s'est dite satisfaite de l’accord préliminaire obtenu du Fonds monétaire international (FMI).

Lors de son intervention à la télévision nationale, ce lundi 17 octobre 2022, la ministre a confié que l’accord n'était pas facile et précisé que ce financement permettra de soutenir les politiques économiques du pays, de consolider les équilibres financiers, de restaurer la croissance et de créer de l’emploi.

Sihem Boughdiri Nemssia a indiqué que le ministère œuvrera à préparer la loi de finances et la loi de finances complémentaire avant de signer la convention définitive avec le FMI au mois de décembre.

En réponse aux critiques sur le montant de l'accord, la ministre des Finances a souligné que le montant obtenu représente une partie des contributions de la Tunisie au Fonds. « Obtenir l’accord avec le FMI est important, cela permettra de renflouer les ressources de l'État. C’est aussi important, au-delà du montant accordé, pour la coopération bilatérale et nos relations avec certains bailleurs de fonds » a-t-elle poursuivi, notant que les réformes proposées dans le programme soumis au Fonds sont « tuniso-tunisiennes ».

Le FMI et les autorités tunisiennes sont parvenus à un accord pour soutenir les politiques économiques de la Tunisie avec un accord de 48 mois au titre du Mécanisme élargi de crédit (MEDC) d'environ 1,9 milliard de dollars, indiquait le Fonds dans un communiqué publié ce samedi 15 octobre 2022.

Le nouveau programme tunisien soutenu par le FMI vise à restaurer la stabilité macroéconomique, à renforcer les filets de sécurité sociale et l'équité fiscale, et à accélérer les réformes qui favorisent un environnement propice à une croissance inclusive et à la création d'emplois durables.

La communauté internationale peut grandement contribuer au succès du programme des autorités par le déblocage rapide de financements supplémentaires, a ajouté le Fonds. La validation finale de l'accord doit se faire au niveau du conseil d'administration du fonds.

M.B.Z