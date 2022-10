Kaïs Saïed à propos du drame de Zarzis : il s’agit de traite de personnes !

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, lundi 17 octobre 2022, au palais de Carthage, le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine et le directeur général de la sûreté nationale, Mourad Saïdane.

Lors de cette rencontre, le président de la République a souligné que la liberté s’exerce dans le cadre de la loi et qu’il n'est pas question d'accepter le dénigrement des institutions de l'Etat ou de ses symboles.

Le président de la République a insisté, également, sur la nécessité d’approfondir les enquêtes dans l’incident du naufrage de l’embarcation à Zarzis, ainsi que les autres incidents d’autant plus que plusieurs preuves concordent et prouvent l’implication de parties bien déterminées dans la traite des personnes.

Le chef de l’Etat a souligné l’impératif de poursuivre toute personne impliquée dans ces drames en collaboration avec le ministère public afin d’éviter l’impunité.

Rappelons que lors de sa dernière rencontre avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, le président de la République avait clairement indiqué que « le devoir exige une étude sur les causes ayant conduit, même des enfants, à penser à se jeter dans des embarcations, désormais connues, sous la dénomination des embarcations de la mort ».





A lire le communiqué du chef de l’Etat de ce lundi, il semblerait que la traite des personnes se cacherait derrière les chiffres records de la migration clandestine enregistrés cette année.

En tout état de cause, qu’il s’agisse de causes socio-économiques poussant les jeunes à prendre le large ou de causes criminelles, il reste strictement interdit pour le président de la République de toucher aux symboles de l’Etat, notamment, lorsqu’il s’agit d’un gouverneur qu’il avait lui-même désigné, même s’il a failli à sa mission en essuyant un échec cuisant dans la gestion de la crise.

S.H