La Peugeot 408 star du Mondial de l'Automobile de Paris

Depuis la fuite, cet été, de quelques photos, le monde entier attendait avec impatience la présentation, lors du Mondial de l'Automobile de Paris qui se déroule à la Porte de Versailles du 17 au 23 octobre, de la nouvelle Peugeot 408.

Peugeot, constructeur automobile français, filiale du groupe Stellantis depuis 2021, a placé, encore une fois la barre très haut en présentant cette berline en plusieurs versions : essence, hybride rechargeable et bientôt électrique. C'est ce qu'avait révélé le directeur général du groupe Stellantis Carlos Tavares lors de la présentation de la nouvelle 408 en présence du président de la République française, Emmanuel Macron. Le chef d'Etat français a, de son côté, salué l'engagement du groupe et les efforts fournis dans le cadre de la production de voitures électriques.













Abderrahim Zouari, vice-président du groupe STAFIM, concessionnaire officiel de la marque Peugeot en Tunisie, était lui aussi présent au Mondial de l'Automobile de Paris pour accompagner la nouvelle 408 dans cette merveilleuse aventure.

La 408 se distingue par une allure plus imposante et plus musclée grâce à ses 2,06 mètres de largeur, 1,4 mètre de hauteur et 4,6 mètres de longueur. Elle dispose d'un coffre d'une capacité de 471 litres en version hybride et de 536 litres en version essence.













Côté puissance, la 408 essence dispose d'un moteur "PureTech 130 S&S EAT8" d'une puissance de 130 chevaux. Le modèle hybride est disponible en deux versions : la HYBRID 180 e-EAT8 avec une puissance thermique de 150 chevaux et une puissance électrique de 81 kW et la HYBRID 225 e-EAT8 une puissance thermique de 180 chevaux et une puissance électrique de 81 kW.













La Peugeot 408 offre plusieurs options dont un grand nombre d'entre elles portent sur l'aide à la conduite. Ce modèle peut comporter six caméras et neuf radars et des équipements de sécurité tels que le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage automatique d'urgence et le système de vision de nuit.









S.G