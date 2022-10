Premier bain de foule pour la Jeep Avenger au Mondial de l’Automobile de Paris

Présentée depuis le début du mois de septembre par le constructeur automobile Stellantis, la Jeep "Avenger" a été dévoilée aux médias et au grand public lors du Mondial de l’Automobile de Paris qui se déroule à la Porte de Versailles du 17 au 23 octobre.

Ce SUV urbain électrique fait 4,08 mètres de longueur. Il est doté d'une batterie d'une capacité brute de 54 kWh. Ceci lui garantit une autonomie de 400 km. Le moteur de ce modèle désormais baptisé "Baby Jeep" lui assure une autonomie de 156 chevaux.













Les données disponibles indiquent que la recharge de la batterie de 20% à 80% se fait en seulement 24 minutes. Un courant alternatif (AC) de 11 kW permet de récupérer 30 kilomètres d’autonomie en trois minutes.













Côté intérieur, la Jeep Avenger est dotée d'un système d'exploitation Android Automotive sur un écran central de 10,25 pouces. Le tableau de bord est présenté sous la forme d'un combiné d’instrumentation numérique allant jusqu'à 10,25 pouces.













Jeep continue à miser sur le confort des passagers en optant pour un habitacle doté de sièges massants en cuir réglables électriquement. Le modèle Avenger adopte un système de conduite autonome de niveau 2 incluant, notamment, un régulateur de vitesse adaptatif, un système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes et la lecture, une interprétation des panneaux de signalisation, des radars de stationnement à 360 degrés et une caméra de recul avec vue drone.









S.G