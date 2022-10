Fethi Nouri : la PDG de la Stir avait évoqué la crise énergétique depuis le mois d'avril

Imprimer





Le professeur universitaire et ancien membre du conseil d’administration de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fethi Nouri a salué l'annonce du Fonds monétaire international (FMI) d'attribuer un financement à la Tunisie. Il a estimé que l'étape à venir, c'est-à-dire la mise en œuvre de réformes, nous permettra de découvrir le programme soumis au FMI. Il a considéré que l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) suivait de près l'affaire et était attachée aux questions relatives aux compensations.





Invité le 17 octobre 2022 par Myriam Belkadhi sur les ondes de la radio Shems FM, Fethi Nouri a affirmé que l'accord conclu avec le FMI permettra à la Tunisie d'honorer ses engagements et de couvrir les dépenses budgétaires. Il a considéré que le gouvernement était dans l'obligation de présenter le programme de réformes soumis au FMI. Il a expliqué que le terme "réforme" était lié, dans la conscience collective tunisienne, à la privatisation des entreprises publiques, à la levée des compensations et à un litre d'essence à quatre dinars. Fethi Nouri a révélé que la PDG de la Stir, Fekhta Mehouachi, avait évoqué lors d'une rencontre tenue en avril 2022 que la Tunisie allait vivre une crise énergétique et qu'il y avait un problème de paiement des fournisseurs. Il a critiqué l'absence de mesures préventives à ce sujet.





Fethi Nouri a révélé que la PDG de la Stir avait prédit, lors d'une rencontre tenue en avril 2022, que la Tunisie allait vivre une crise énergétique et qu'il y avait un problème de paiement des fournisseurs. Il a insisté sur l'impact de la rupture des canaux de communication entre le gouvernement et le peuple tunisien. Il a souligné l'importance de prioriser l'intérêt national et d'éviter l'irritation et l'énervement déraisonnable. Il a estimé que le gouvernement devait s'adresser au peuple et lui expliquer les réformes et la situation. Il a critiqué l'attitude de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden et l'absence de discours ou de déclarations médiatiques. Il a considéré que le changement d'attitude voulu de la part du citoyen ne pouvait avoir lieu que suite à l'adoption du discours adéquat.

« Le monde entier parle de sobriété énergétique... J'espère qu'il y aura des membres d'une campagne explicative concernant le programme de réformes... Les gouvernements du monde entier vivent actuellement une crise... Il y a une crise énergétique mondiale... Nous devons changer nos habitudes afin de diminuer notre consommation... Le pays doit avancer et ne pas se limiter à un seul avis... Nous devons trouver un espace leur permettant d'exprimer leurs programmes et leurs avis concernant ces réformes... Les partis politiques et le partenaire social doivent y participer » a-t-il conclu.





Fethi Nouri a considéré que l'UGTT pouvait jouer un rôle primordial dans la mise en place des réformes. Il a insisté sur une entente entre la centrale syndicale et le gouvernement. Il a évoqué la pénurie de produits alimentaires et de carburant. Il a assimilé la chose au premier choc pétrolier de 1973. Nouri a critiqué la gestion de la crise et mis l'accent sur l'absence de clarté. Il a affirmé que la crise actuelle était le résultat de plusieurs années de mauvaise gouvernance. Il a rappelé que les revenus de la production énergétique avaient servi dans le passé au financement du budget de l'Etat et de plusieurs projets.

S.G