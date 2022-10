Abdelkebir : des Tunisiens enterrés dans le jardin d'Afrique sans analyse ADN

Imprimer





Le président de l’Observatoire des droits de l’Homme, Mustapha Abdelkebir a affirmé que des cadavres récupérés en mer ont été enterrés sans informer les familles des personnes décédées. Ils ont été enterrés dans le jardin d'Afrique. Il s'agit d'un cimetière fleuri servant à enterrer les migrants inconnus morts durant la traversée de la Méditerranée. Il a expliqué que ce jardin avait été créé pour accueillir des dépouilles selon des conditions bien précises. Or, des corps ont été récemment enterrés sans procéder à la collecte des échantillons d'ADN.





Intervenant le 12 octobre 2022 durant l'émission "La Matinale" animée par Myriam Belkadhi et diffusée sur les ondes de la radio Shems FM, Mustapha Abdelkebir a expliqué que quatre dépouilles enterrées par les autorités tunisiennes dans ce cimetière avaient été identifiées par des parents. Il a expliqué qu'un adolescent avait été identifié grâce au short qu'il portait lors du naufrage. La dépouille de ce dernier avait été prise en photo par le pêcheur qui l'avait découvert en mer.













Mustapha Abdelkebir a précisé que 17 jeunes et un bébé étaient à bord de l'embarcation ayant tenté cette traversée. Il a expliqué que l'attitude des autorités régionales a conduit à une hausse des tensions. Il a considéré que le gouverneur n'a pas su gérer la situation et a estimé que les administrations régionales étaient défaillantes et manquaient de coordination.





S.G