Brahim Bouderbala : notre objectif est de sauver la Tunisie

Imprimer





L’ancien bâtonnier Brahim Bouderbala, l’explicateur Ahmed Chaftar, et d’autres personnalités dont des syndicalistes et des activistes de la société civile, se sont rassemblés sous une nouvelle bannière ; l’initiative politique 25-Juillet.

L’objectif est de « sauver la Tunisie ». C’est ce qu’a annoncé, mardi 11 octobre 2022, Brahim Bouderbala au micro de Hatem Ben Amara sur les ondes de Jawhara FM. Cette initiative vient appuyer le processus du 25-Juillet et non la personne du président de la République ; partie intégrante du projet de sauvetage du pays, selon l’ancien bâtonnier.

Il a ajouté que cette initiative politique avait pour but d’ « empêcher nos enfants de se jeter à la mer, d’aller dans les zones de conflits, et nos cerveaux de quitter le pays pour aller travailler à l’étranger ». « La clé est de retrouver la valeur travail », a-t-il souligné notant que « tout le monde a les bras croisés et ne veut que manger et boire ».





Interpellé sur la possibilité de transformer cette initiative en parti politique, Brahim Bouderbala a avancé que la Tunisie n’avait pas besoin de partis supplémentaires notant que ceux qui existent déjà devraient fusionner. Il a, dans ce sens, pointé du doigt l’aversion qu’ont certains citoyens envers les partis politiques.

« Le peuple, en majorité, cherche un moyen de sauver le pays et nous avons déjà une initiative légitime présidée par le chef de l’Etat. Elle est donc la plus crédible. Il y a eu une consultation, une commission pour l’élaboration d’une constitution, un référendum… La prochaine phase consiste à élire un parlement. Je pense, d’ailleurs, que le peuple, en majorité, aspire à avoir un parlement qui rompt avec le précédent et qui joue pleinement son rôle en tant que législateur et dans le contrôle du gouvernement », a-t-il avancé.

N.J