Saïed reçoit le président de la Confédération internationale des syndicats en présence de Taboubi

Imprimer

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, ce lundi 26 septembre 2022, le président de la Confédération internationale des syndicats Ayuba Philibus Wabba, en présence du secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi.

Le président de la République a abordé les circonstances de la création de cette organisation après la seconde guerre mondiale, notant certaines étapes de son histoire, dont notamment sa position soutenant la centrale syndicale tunisienne en 1977 et 1978, et plus précisément après la grève générale du 26 janvier 1978.

Le président de la République s’est, également, arrêté sur les derniers développements internationaux et la nécessité de développer l’action commune pour la concrétisation de l’équité sociale escomptée à l’échelle locale, mais aussi internationale.

S.H