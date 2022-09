Taboubi : il n'y pas de spéculation ou de monopolisation de marchandises

Imprimer





Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi a déploré la situation du continent africain sur le plan économique malgré les grandes richesses et ressources présentes dans le continent. Il a expliqué qu'une série de réunions aura lieu avec des représentants de l'Organisation internationale du travail et le Fonds monétaire international (FMI) afin de transformer ses richesses en pôle économique et de lutter contre la pauvreté et les crises sociales.





Dans un point de presse tenu à l'occasion du Forum syndical continental pour la zone de libre-échange africaine organisé par l'UGTT les 26 et 27 septembre 2022, Noureddine Taboubi a mis l'accent sur l'importance de la sécurité alimentaire et le développement du marché du travail en Afrique. Il a considéré que l'amélioration de la situation en Afrique signifiait un progrès et une amélioration de la situation en Tunisie.





Pour ce qui est de la situation économique de la Tunisie, Noureddine Taboubi a considéré que le pouvoir en place devait présenter la réalité telle qu'elle est et expliquer la chose au peuple. Il a considéré que la pénurie ne résultait pas de la spéculation ou de la monopolisation de produits. Taboubi a affirmé que l'absence de marchandise résultait de l'absence de ressources financières de l'Etat. Concernant les compensations, le secrétaire général de l'UGTT a expliqué que les négociations avec le gouvernement à ce sujet-là n'ont pas encore eu lieu.













« On ne trouve plus de lait ou de sucre ! On accepte de l'acheter à n'importe quel prix. On initie le peuple tunisien à la levée des compensations et à accepter la chose. La situation sociale en Tunisie est extrêmement fragile. Penser à la levée des compensations est dangereux... On parle de redistribution des compensations... Au profit de qui ? Près de 80% du peuple a besoin de ces compensations ! Il ne s'agit que de slogans pouvant nous mener dans un tourbillon de catastrophes. L'instance administrative se réunira prochainement afin de trancher le sujet... Le gouvernement a annoncé un progrès dans les négociations avec le FMI sans nous communiquer le programme de réformes... Il s'agit d'un grand obstacle auquel nous devons nous préparer... La Tunisie traversera des jours difficiles... Les compensations ont été créées depuis la fin des années 60 afin d'encourager l'investissement... Si on cherche à revoir la compensation, nous devons avoir la vérité au sujet des salaires et des prix... Ces gens-là ne veulent pas accepter la chose ! La Tunisie sera défendue par ses hommes et les organisations de la société civile », a-t-il déclaré.





Noureddine Taboubi a considéré que l'UGTT était un exemple à suivre en Afrique. Il a indiqué qu'une délégation incluant la centrale syndicale avait procédé à plusieurs études et élaboration de propositions permettant de laisser place à des textes de lois protégeant les individus. Taboubi a rappelé qu'une réunion du bureau exécutif de l'Organisation Régionale Africaine de la Confédération Syndicale Internationale aura lieu le 28 septembre 2022. Il a expliqué que les conclusions établies suite à cette réunion et à l'assemblée générale de l'organisation régionale seront présentées devant la Confédération Syndicale Internationale.





S.G