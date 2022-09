Dilou : le dossier visant Ghannouchi et Laârayedh ne contient aucune preuve

Smir Dilou, l'avocat et membre du comité de défense de l'ancien chef du gouvernement, Ali Laârayedh et du président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, a critiqué la convocation de ces deux derniers par la brigade antiterroriste de Bouchoucha. « Ali Laârayedh a été interrogé au sujet de déclarations et d'articles de presse... L'une d'entre elles faite par un policier syndicaliste évoque l'existence d'un tunnel secret de 72 kilomètres entre la Tunisie et la Libye... Même l'enquêteur chargé de mener l'interrogatoire était en train de rire », a-t-il ajouté.

Intervenant le 20 septembre 2022 durant l'émission "Sbeh El Ward" animée par Hatem Ben Amara et diffusée sur les ondes de la radio Jawhara FM, Samir Dilou a affirmé qu'aucune question posée lors de l'interrogatoire n'a abordé la déportation de Tunisiens en Syrie. Concernant les accusations contre Rached Ghannouchi, Samir Dilou a expliqué que son audition avait été reportée en raison de la fatigue. « Le même enquêteur devait interroger Rached Ghannouchi... Il sera de retour aujourd'hui à midi à la caserne de Bouchoucha afin de subir cet interrogatoire », a-t-il ajouté.

Samir Dilou a estimé que vu la situation actuelle du pays et la soumission de la justice, aucune hypothèse n'est à exclure et que Rached Ghannouchi pouvait être placé en détention lui aussi. Il a insisté sur l'absence de preuves inculpant Ali Laârayedh ou Rached Ghannouchi. « L'enquête ne concerne pas la prise d'assaut de l'ambassade des Etats-Unis par des salafistes de 2012... La fuite du chef d'Ansar charia Abou Iyadh de la mosquée Al Fath a été partiellement abordée... L'interrogatoire portait sur la gestion et la gouvernance du ministère de l'Intérieur », a-t-il ajouté.

Interrogé sur une ancienne déclaration de l'ex-leader du mouvement Ennahdha, Imed Hammami, Samir Dilou a nié l'existence d'un mystérieux cinquième étage inaccessible au sein des locaux du parti. Il a déclaré qu'il s'agissait du bureau du président d'Ennahdha Rached Ghannouchi.

Par ailleurs, des sources ont révélé au membre du comité de défense que les avocats Noureddine Bhiri, Abderraouf Ayadi et Anouar Ouled Ali seront officiellement convoqués dans le cadre d'une enquête judiciaire.

Pour rappel, Ali Laârayedh et Rached Ghannouchi ont été convoqués par la brigade antiterroriste de Bouchoucha au sujet de la déportation de Tunisiens vers les zones de conflits. Laârayedh a été placé en garde à vue sur décision du ministère public. Rached Ghannouchi sera auditionné le mardi 20 septembre à midi.

S.G