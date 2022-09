Fethi Sellaouti : nous ne cherchons pas à interdire les cours particuliers

Le ministère de l'Education, Fethi Sellaouti a annoncé que 300 salles de classe ont été construites afin d'améliorer la capacité d'accueil des écoles. A ces 300 salles, s'ajoutent 72 salles de classe préfabriquées afin de répondre aux besoins urgents. Il a expliqué que 5 millions de dinars ont été attribués à des aides sociales. Le ministre a indiqué que 1.450 établissements scolaires n'étaient pas raccordés au réseau de la Sonede. Ceci a nécessité la mobilisation de citernes.

A l'occasion d'une conférence de presse du 12 septembre 2022, Fethi Sellaouti a indiqué que les 6.143 établissements scolaires déployés sur l'ensemble du territoire nécessitaient divers équipements à savoir les équipements informatiques et les photocopieuses. Il a annoncé que le ministère comptait distribuer 12.000 ordinateurs de bureau au profit des laboratoires des établissements scolaires. 700 ordinateurs supplémentaires seront attribués à l'administration centrale et aux commissariats régionaux. Le ministère compte déployer 260 laboratoires numériques. Il s'agit, selon Sellaouti, d'une armoire contenant douze ordinateurs portables et des équipements électroniques. 104 laboratoires numériques seront envoyés à des écoles primaires. L'équipement qui sera distribué sur les établissements scolaires inclut, aussi, des vidéos projecteurs et 1.380 photocopieuses.

Fethi Sellaouti a affirmé que le ministère a réussi à améliorer les conditions de transports des élèves et celles de leur logement dans les internats. Il a annoncé qu'en ayant recours au même budget que celui de l'année précédente, le ministère a réussi à augmenter la capacité des personnes nourries. Celle-ci est passée de 160 mille individus à 250 mille individus. Il a expliqué que ceci a été réalisé à travers la numérisation des services. Il a rappelé que le ministère a permis depuis des années l'enregistrement des élèves à distance à travers un paiement bancaire ou par téléphone. Il a annoncé que les écoles privées seront inclus à la plateforme du ministère et que chaque élève inscrit dans cet établissement aura son propre identifiant au sein du ministère. Cette plateforme permet aux enseignants de tenir des cours à distance et d'envoyer des documents à leurs élèves.

« Nous ne cherchons pas à interdire les cours particuliers... Nous ne pouvons pas lutter contre ce phénomène en raison du manque de ressources... Nous voulons orienter les cours particuliers vers les écoles... Nous prenons les mesures nécessaires en cas de besoins... Nous voulons que les cours particuliers aient lieu au sein des écoles afin de garantir des revenus supplémentaires », a-t-il ajouté.

Le ministre a, par la suite, annoncé que son département a entamé une réforme et une révision des programmes et des manuels scolaires pour le secondaire. Il a rappelé son intention de diminuer les heures de cours et une rénovation des établissements. Concernant les collèges et les lycées, un nouveau programme incluant les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et les big datas sera introduit à partir de décembre. Le programme de la troisième année section économie et gestion ont, également, été révisés.

Interrogé sur les erreurs dans certains manuels scolaires, le ministre a indiqué qu'une enquête à ce sujet avait été ouverte et qu'un rapport sera prochainement publié. Une deuxième instruction a été lancée par le corps du contrôle général des services publics. Les deux rapports permettront d'avoir les éclaircissements nécessaires. Il a assuré que le ministère prendra les mesures nécessaires en se basant sur ces rapports-là. Il a révélé qu'un document annexe sera livré à chaque enseignant afin de prévenir des erreurs.

S.G