Hatem Mziou : nous ne nous alignerons derrière personne !

Hatem Mziou a été élu président de l'Ordre national des avocats de Tunisie pour la période 2022-2025 à 1.416 voix. Face à lui au deuxième tour des élections, Boubaker Bethabet a obtenu 1.233 votes. Suite à son élection, Hatem Mziou a déclaré que l'ordre continuera à militer pour les droits et les libertés et pour l'instauration d'un Etat démocratique, civil et juste.

Dans une déclaration accordée le 12 septembre 2022 à Mosaïque FM, Hatem Mziou a affirmé que la promulgation d'une loi organique portant organisation de la profession d’avocat était en première place de ses priorités. Il a assuré que ce texte sera présenté aux avocats pour débat et adoption. Il a, également, évoqué la réforme de la Caisse de prévoyance et de retraite des avocats.

« Je compte œuvrer pour une véritable indépendance de la profession. Nous ne nous alignerons derrière personne et nous ne sommes en conflit avec personne... J'appelle les avocats à se regrouper autour de leurs structures. Nous n'acceptons aucune exploitation politique de notre profession », a-t-il ajouté.

S.G