Marsh Tunisia, partenaire de la coopération Afrique – Japon

Marsh Tunisia a eu l’honneur, en tant que membre actif de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Japonaise CCITJ, de participer à la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement Africain TICAD8 qui a été une opportunité pour la Tunisie et les pays africains de présenter, des projets de développement aux investisseurs Japonais.

Marsh Tunisia, à travers son équipe de professionnels reconnus, a pu à cette occasion échanger avec les participants sur ses capacités à les accompagner pour optimiser la gestion des risques de leurs projets. Avec un réseau panafricain qui couvre 35 pays à travers le continent, Marsh Tunisia mets en place des solutions d’assurance et de réassurance sur mesure qui tiennent compte des spécificités africaines.





Marsh, Your Trusted Risk & Insurance Advisor



Filiale de Marsh McLennan, Marsh, forte de ses 150 ans d'expérience, est le leader mondial de courtage en assurance et de gestion des risques, et est présente dans plus de 130 pays.

En opération depuis 1995, Marsh Tunisia est aujourd’hui le seul courtier international spécialisé en gestion des risques de pointe, en conseil et en placement de programmes d'assurance et de réassurance.





Pour plus d'information, visitez marsh.com ou contactez-nous sur mayssa.haouet@marsh.com