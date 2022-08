Leila Chikhaoui aux promoteurs immobiliers: limitez les dépôts anarchiques de détritus !

« Le problème environnemental est une question horizontale qui touche tous les domaines et tous les ministères » a déclaré ce mardi 16 août 2022, la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui, sur Express Fm.

Lors de l’interview, la ministre a évoqué la question des détritus de chantiers (ou "Hsala" en arabe). « Depuis le mois de mars 2022, nous récoltons ces déchets et les promoteurs immobiliers sont priés de limiter la génération de dépôts anarchiques » a déclaré Mme Chikhaoui et d’ajouter : « Il y a des choses qu’on doit améliorer dans la mentalité des citoyens. Car en tant que citoyens nous sommes fatigués de voir des détritus partout. Cela ne nous représente pas ! En même temps on ne peut pas mettre un policier derrière chaque pollueur ».

Evoquant les moyens de punircontrevenants et pollueurs, la ministre a admis l’incapacité de son ministère à mettre en œuvre de tels moyens. « La loi existe et elle oblige le citoyen à respecter l’environnement sous peine d’amendes. Mais, les forces de l’ordre qui sont chargées d’appliquer les contraventions ont d’autres problèmes plus graves à gérer comme le terrorisme par exemple » a-t-elle assuré.

« Nous privilégions la sensibilisation car il s’agit d’un problème de mentalité, surtout ! » a dit Leila Chikhaoui en parlant de l’initiative « clean-up Month » qui se déroule pendant tout ce mois d’août. « L’initiative est accessible à tous, entités publiques et privés incluses. Il s’agit d’une initiative nationale vouée à la sensibilisation, comme celle qui a démarré à Djerba (Djerba sans plastique) ».

« Cette initiative concerne en réalité tout le territoire national et il s’agit d’une décision administrative. Partout dans les magasins et supermarchés on n’utilise plus de sachets à usage unique qui, je signale, sont très dangereux pour l’environnement et les mers et c’est pour cela que nous les avons bannis » a également expliqué la ministre de l’Environnement, en soulignant que la loi pour contrer les déchets plastiques, est d’ores et déjà en vigueur, « elle entrera progressivement en application et prévoit des amendes pour les pollueurs à partir de décembre 2022 ».

S.A