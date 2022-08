Alerte canicule : des températures pouvant dépasser les 50° C mercredi !

L'Institut national de météorologie (INM) a annoncé une hausse des températures durant les prochains jours. Mehrez Ghannouchi, ingénieur en chef à l'INM, a expliqué que la température atteindra les 47° C à l'ombre. Il a annoncé des températures entre 40° C et 45° C au niveau du grand Tunis durant le mercredi 17 août 2022.

« La température pourrait dépasser les 50° C au soleil dans plusieurs régions... Les températures baisseront à partir de jeudi », a-t-il ajouté dans une vidéo publiée le 16 août 2022 par l'INM.

S.G