Mondher Lakhal : la digitalisation pour des services bancaires 24h/24 et 7j/7

Le directeur général de la BNA Bank, Mondher Lakhal, a souligné l’importance de la transition vers la digitalisation des services. Il a, également, insisté sur la sécurisation des transactions financières résultant de ses services. « Il y a le développement des services et leur sécurisation afin de faciliter la vie aux citoyens », a-t-il déclaré.

Invité le 27 juin 2022 par Wassim Ben Larbi sur les ondes de la radio Express FM, Mondher Lakhal a expliqué que la digitalisation garantira une disponibilité continue 7j/7 et 24h/24 des services bancaires. « Ceci pourrait, même, réduire les frais bancaires. Certaines transactions pourraient être gratuites. Un téléphone peut jouer le rôle d’un lecteur de carte et nous éviter de se rendre à un GAB ou à des terminaux classiques… Nous devons suivre la tendance », a-t-il dit.

Le DG de la BNA Bank a expliqué que la digitalisation des services incluait, aussi, l'aspect environnemental. Un client ayant recours au service en ligne n’utilisera pas son véhicule pour se rendre à sa banque. Il diminue ainsi sa consommation en énergie. La banque participera, donc, à la réduction de l’empreinte carbone et de la pollution. Il a, par la suite, évoqué la réduction des quantités de papier et de plastique utilisées lors de l’impression des billets d’argent.

« De plus, la digitalisation permet plus d’inclusion financière. On aura la possibilité de recourir à des transactions financières facilement de là où on se trouve et en utilisant seulement son téléphone… Je pense que nous devons créer un cadre juridique, réglementaire et fiscal incitatif… La démocratisation du mobile payment permet, également, de lutter contre le marché parallèle… Payer en espèces dans certains pays est devenu un synonyme d’attardement économique… Le decaching est une nécessité absolue… Néanmoins, ceci nécessite la création de tout un écosystème. Le citoyen doit sentir un passage vers un nouveau mode de vie », a-t-il déclaré.

Mondher Lakhal a insisté sur l’accompagnement de cette transition par des avantages. Il a rappelé que le secteur informel représentait 50% du tissu économique. Il a, aussi, souligné la lutte, à l’échelle internationale, contre le blanchiment d’argent. Le mobile payment et le decaching sont, selon lui, avantageux à l’Etat et au citoyen.

Le DG de la BNA Bank a considéré que cette transition comportait des risques, notamment en matière de cyberattaques et de disparition d’une partie des activités bancaires. Il a estimé que l’élaboration de la stratégie de digitalisation devait prendre en considération ces aspects-là.

S.G