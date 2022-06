Attaque à Oslo : notre journaliste était sur place

Dans la nuit de vendredi à samedi 25 juin 2022, deux personnes sont décédées et 21 blessées dans une fusillade survenue au centre-ville d’Oslo, capitale de la Norvège. La police « enquête sur les faits comme un acte terroriste », annonçant l’arrestation d’un suspect norvégien connu des services chargés de l’antiterrorisme.

Rabeb Aloui, journaliste de Business News arabe et directrice de BN Check, était présente sur place lors de la fusillade. En mission à Oslo, notre collègue était de sortie dans un restaurant du centre-ville avec un groupe de confrères. Le quartier était bondé et en fête en ce début de week-end et à la veille de la marche des fiertés, la Oslo Pride.

« C’est aux alentours d’une heure du matin (heure locale) que nous avions entendu plusieurs tirs. Cela s’est passé très rapidement. Nous avions cru qu’il s’agissait de feux d’artifice puisque la fête était partout et que les gens s’amusaient. Sauf qu’on a commencé à voir des personnes courir dans tous les sens. Un grand mouvement de panique a eu lieu. Les policiers à cheval cavalaient également dans tous les sens. Sur le coup, on n’avait pas très bien saisi la gravité de la situation. On est restés pétrifiés, avant que des personnes nous poussent à prendre la fuite. C’était une scène surréaliste. La fête a laissé place à la peur la plus viscérale. Des amis ont vu des gens ensanglantés courir se cacher ».

Indemne mais boulversée, Rabeb Aloui précise que la fusillade a eu lieu près du restaurant où elle se trouvait. Selon les médias norvégiens, l’assaillant a commencé à tirer devant le pub Per på hjørnet et a poursuivi l’attaque devant un club gay attenant, le London Pub.

Tous les événements en rapport avec la marche des fiertés ont été suspendus, précise notre journaliste et des gens sont venus se recueillir sur les lieux du drame, déposant des gerbes de fleurs et des drapeaux arc-en-ciel.

I.L.