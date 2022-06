Farouk Bouasker : tout le monde peut participer à la campagne

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Farouk Bouasker, a affirmé que près de 2,2 millions d’électeurs n’étaient pas enregistrés sur les listes de l’instance. « L’Isie a appelé depuis sa première réunion à opter pour l’enregistrement automatique des électeurs… Ceci a eu lieu en 2011 à l’occasion des élections des membres de l’Assemblée nationale constituante », a-t-il dit.

Invité le 16 juin 2022 par Hatem Ben Amara sur les ondes de la Radio nationale, Farouk Bouasker a estimé que l’annulation de l’enregistrement automatique en 2014 a causé une baisse du taux de participation. Il a expliqué que tout citoyen tunisien âgé de plus de 18 ans et détenant une carte d’identité nationale avait la qualité d’électeur. Il a souligné l’importance de l’enregistrement et a salué cette décision en affirmant qu’il n’y avait pas de raison de la critiquer. Il a, également, affirmé que cette solution résultait des délais courts rendant impossible l’enregistrement manuel de l’ensemble des citoyens par les agents de l’Isie.

Au sujet de ceux appelant au boycott du référendum, Farouk Bouasker a affirmé que les propos des membres de l’Isie ont été mal interprétés. Il a assuré que l’Isie n’était ni un tribunal ni un organe du ministère public et qu’elle refusait d’être assimilée à une structure répressive. « Aucun membre n’a déclaré que l’Isie poursuivra en justice certaines personnes… Tout le monde peut participer à la campagne. Il suffit de présenter une déclaration et non-pas une demande d’autorisation. L’Isie ne demandera pas à savoir sa position de l’entité voulant participer à la campagne par rapport au référendum… Il n’y a pas d’intention de contrôler la liberté acquise depuis 2011… Nous n’allons pas questionner les gens au sujet de leurs positions par rapport au projet de Constitution », a-t-il poursuivi.

Farouk Bouasker a affirmé qu’à partir du 16 juin 2022 tous les citoyens âgés de plus de 18 ans seront enregistrés sur le registre des électeurs selon l’adresse mentionnée sur la carte d’identité nationale. Il est possible de vérifier l’enregistrement en tapant le *195*numéro de la carte d’identité# sur votre téléphone. Les citoyens désirant changer le centre de vote auquel ils ont été affectés peuvent se rendre sur le site web : www.touenssa.isie.tn. Un code USSD sera, prochainement, mis en place afin de changer de centre de vote. Il suffira de taper *194*numéro de la carte d’identité#. Il y aura, également, un agent de l’Isie au sein de chaque municipalité chargé de l’enregistrement des citoyens. Le président de l’instance a précisé que des agents seront, aussi, déployés dans quelques bureaux de poste, en plus des équipes mobiles. Il a appelé les électeurs à participer massivement au référendum. Il a expliqué que la loi n'imposait pas de seuil minimal, mais a considéré que la participation de la moitié des 9,2 millions d'électeurs accordera une légitimité à ce processus.

« Grâce à cette opération, nous aurons pour la première fois de l’histoire de la Tunisie près de 9,2 millions d’électeurs enregistrés… Le nombre d’électeurs enregistrés en 2014 était égal à 7 millions… Nous avons entamé les préparatifs au sujet du déroulement des élections depuis le premier jour de la nomination des membres de l’instance… Nous allons avoir près de 4.500 centres de votes, soit 14.500 salles de vote. Nous aurons près de 400 centres de vote à l’étranger… Nous avons tenu des réunions avec le ministère des Affaires étrangères à ce sujet… De notre côté, nous sommes prêts à organiser ce référendum… Nous restons ouverts aux critiques… En 2011, 2014 et 2018, l’instance avait été critiquée… Il y a des membres nommés par le président de la République. Néanmoins, il s’agit de nominations basées sur des propositions », a-t-il ajouté.

Par la suite, Farouk Bouasker a expliqué que le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, lui avait assuré que le gouvernement soutiendra l’Isie en mettant à sa disposition les ressources matérielles et humaines nécessaires. Il a nié toute ingérence de la part du président dans le fonctionnement de l’instance.

Réagissant à la démission de Habib Rebai, Farouk Bouasker a rappelé qu’il s’agissait d’un geste de solidarité avec les magistrats en raison de la révocation de 57 juges par décret présidentiel. Le président de l’Isie a précisé que la loi avait pris en considération les cas de vacance au niveau du conseil de l’instance.

Concernant la campagne du référendum, Farouk Bouasker a salué la modification de la législation en vigueur à ce sujet ayant permis aux personnes physiques, aux partis politiques, aux citoyens et aux associations et organisations de la société civile d’y participer. Il a assuré qu’il n’y avait aucune intention d’exclure certains acteurs. Le financement de la campagne électorale, selon lui, fera l’objet d’un décret présidentiel, d’un arrêté de l’Isie et d’une circulaire de la Banque centrale de Tunisie. Il a assuré que la Cour des comptes étudiera, également, le financement de la campagne.

Farouk Bouasker a rappelé que l’Isie s’était entretenue avec l’ensemble des associations et organisations nationales concernées par les élections. Il a, aussi, évoqué les rencontres entre l’Isie et les organisations internationales chargées de l’observation électorale. Il a considéré que la présence d'observateurs était une garantie du bon déroulement du référendum.

Le président de l’Isie a expliqué que l’interdiction de la publicité politique signifiait l’interdiction de la diffusion de spots publicitaires politiques, les pages sponsorisées sur Facebook et l’utilisation des techniques de marketing. Il a expliqué que ceci ne voulait pas dire l’interdiction des débats et des plateaux télévisés. L’interdiction touche, aussi, la publication et l’analyse des résultats de sondages relatifs au référendum dans les médias et non-pas la réalisation de ces derniers. À partir du 3 juillet, d’autres interdictions relatives aux réunions, rassemblements, panneaux et autres éléments afin d’éviter la manipulation et l’orientation de l’opinion publique. L’Isie suivra, également, l’usage de discours haineux, régionalistes et religieux et les appels à la violence lors de la campagne.

Par ailleurs, Farouk Bouasker a insisté sur l'indépendance de l'Isie et sur son engagement à respecter la volonté des électeurs. Il a rappelé que le déroulement du référendum et le dépouillement des voix à la date du 25 juillet se feront dans le cadre de la transparence et devant les observateurs nationaux et internationaux.

