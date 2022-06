Aymen Aloui : Al Watad n'accepte plus les double discours

L’ancien député et dirigeant du Watad, Aymen Aloui, a affirmé que le parti traversait une dynamique politique résultant de la situation du pays. « Nous n’acceptons plus les double discours. Il y a des limites et une position unique à respecter », a-t-il ajouté au sujet de l’expulsion de Mongi Rahoui.

Invité le 14 juin 2022 par Myriam Belkadhi sur les ondes de la radio Shems FM, Aymen Aloui a expliqué que le parti Al Watad n’avait pas été invité au dialogue. Or, pour rappel, Mongi Rahoui avait assisté à la première réunion du comité des affaires économiques et sociales relevant de la commission nationale consultative pour une nouvelle république.

Par ailleurs, Aymen Aloui a expliqué que son parti n’était pas d’accord avec la démarche de la présidence de la République. Il a déploré la décision de l’Isie relative à l’interdiction de publication de sondages et d’opinions. Il a expliqué qu’Al Watad allait communiquer sa position officielle par rapport au référendum suite à la publication de la proposition de la nouvelle constitution.

Pour rappel, Al Watad a annoncé, le 5 juin 2022, la suspension de Mongi Rahoui après sa participation à la première réunion du comité des affaires économiques et sociales de la commission nationale consultative pour une nouvelle république. Al Watad avait affirmé, avant la tenue de cette réunion, son refus de participer au dialogue national et que tout membre du parti y participant sera automatiquement éjecté.

S.G