La Soukra – Des citoyens barrent la route pour protester contre les décisions de la mairesse

Des citoyens en colère ont ce matin du vendredi 3 juin 2022, installé des barrages au niveau de la route Fattouma Bourguiba dans la commune de la Soukra pour dénoncer le laxisme de la municipalité devant l’insalubrité des quartiers El Fateh 1,2 et 3.

Les protestataires exigent la présence du gouverneur de l’Ariana pour répondre à des revendications qu’ils formulent depuis des années et qui concernent l’aménagement de leurs quartiers. Ils exigent l’intervention de l’Onas pour réparer des égouts qui débordent et l’intervention de la municipalité pour installer l’eau courante et l’électricité dans leurs quartiers. D’autres dénoncent, pour leur part, l’injustice de décisions de démolition prises par la mairesse de la région, Fayrouz Ben Jemâa.

Yassine Slama, membre du conseil municipal de la Soukra et président de la commission des affaires financières, économiques et de suivi de la gestion, est intervenu sur Mosaïque FM, pour donner plus de détails sur la situation. Il a souligné que les habitants des quartiers El Fateh 1,2 et 3 protestent contre l’injustice des décisions de démolition prises « unilatéralement » par la mairesse de la Soukra.

« Nous ne sommes pas capables de lutter contre les décisions de la mairesse au niveau du Conseil municipal alors que dire des citoyens. Elle a pris des décisions unilatérales pour démolir des maisons sans avertir les citoyens qui dénoncent aussi une injustice et affirment que certains ont été épargnés alors que d’autres ont vu leurs maisons détruites. Nous sommes contre les constructions illégales et pour l’application de la loi mais certaines situations sociales doivent être prises en compte » a-t-il confié.

M.B.Z