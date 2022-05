Kaïs Saïed : la Tunisie a toujours opté pour le non-alignement

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, mercredi 11 mai 2022, le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi pour discuter de la politique diplomatique de la Tunisie.

Le président de la République assure que la politique diplomatique de la Tunisie est basée sur la souveraineté de l’Etat et la souveraineté du peuple au sein de l’Etat. « Elle est également basée, depuis des décennies sur le non-alignement et ne prend position qu’en faveur des causes légitimes, conformément à la légitimité internationale ».

Dans ce contexte, il ajoute : « Nous tenons à nos fondements de base, et nous ne prenons parti en faveur de quiconque et on n’établit pas d’alliances pour nuire à d’autres. C’est notre politique depuis des décennies, même avant l’indépendance lorsque la situation de la Tunisie était inconfortable. La Tunisie a choisi la politique de non-alignement ».

S.H