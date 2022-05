En plein parlement européen : un député traite Kaïs Saïed d'autiste

Au cours de la réunion de la commission des Affaires étrangères du Parlement européen, tenue mercredi 11 mai 2022, la situation en Tunisie a été abordée dans le cadre d’un débriefing sur la récente visite d’une délégation de la commission dans le pays.

David McAllister, président de la commission a annoncé qu’il était nécessaire de faire le point sur la situation après une décennie de transition démocratique y compris la concentration des pouvoirs entre les mains du président de la République depuis l’été 2021. « C’est une préoccupation qui a justifié la visite officielle, alors que le président a suspendu le Parlement et a tenté de le dissoudre. La délégation a rencontré le président ainsi que des représentants du gouvernement, des partis politiques, des ONG et de la société civile ».

Michael Gahler, qui faisait partie de la délégation en visite en Tunisie, a tenu à rappeler qu’une entrevue avait eu lieu avec les membres de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) et a insisté sur le fait qu’elle a été dissoute. « Nous sommes témoins depuis le début de la révolution aux cotés de la Tunisie et lui avons porté notre soutien dans le processus de démocratisation. Un processus qui a été paralysé pour diverses raisons : crise économique, crise sociale, Covid et blocage politique. Cela a donné sur un plateau d’argent un prétexte au président de faire usage de l’article 80 de la constitution qui lui confère des pouvoirs extraordinaires. Il n’a pas suivi les dispositions concernant un état d’urgence ».

L’eurodéputé affirme : « Nous avons lancé un appel à toutes les parties prenantes pour s’engager dans un dialogue politique véritable afin de mettre fin à la crise. Toutes les associations nous ont demandé de porter des messages au président ». M. Gahler précise que Kais Saïed a assuré que ses actions s’inscrivent dans le cadre de la constitution, ce qui n’est pas l’avis des autres parties prenantes. « Nous lui avons rappelé que la légitimité politique, tant du président que des parlementaires émane de la constitution et de la population ».

Intervenant au sujet de la situation en Tunisie, Javier Nart (Renew Europe, Espagne), qui faisait également partie de la délégation parlementaire en visite en Tunisie, assure : « Nous sommes face à un problème. La situation économique est désastreuse, les institutions ont été rendues illégitimes, détruites même par le président. C’est un président autiste, qui vit dans son cercle, qui n'écoute personne. Un président théorique, métaphysique et qui pense que la solution ne peut venir que de lui parce que le peuple c'est lui, et lui c'est le peuple ».

Il ajoute : « Le temps est compté et le président n’a pas la solution puisque même le gouvernement ne sait pas ce que pense le président. Désolé d’avoir à le dire, mais la seule solution est une solution inclusive. L’UGTT peut aider, il faut agir. Les chefs d’entreprises comptent, les barreaux d’avocats, les dirigeants des associations des droits de l’Homme, ils sont là, ils constituent un quartet. Les partis politiques sont aussi fondamentaux parce qu’il n’y a pas d’autre alternative mis à part la dictature d’un illuminé qui est un autiste, il est rigide dans sa pensée ».

L’eurodéputé a révélé que le problème économique détruira le président de la République : « L’UE a dû financer deux navires de blé parce qu’il n’y avait ni blé, ni fonds pour payer ce blé et si on n'avait pas donné l’argent cash, on n'aurait pas débarqué la cargaison. Ce sujet me rappelle de Francisco Franco qui disait que l’Espagne c’était lui et c’est lui l’Espagne et ce, face à une situation économique explosive où les institutions sont détruites. Ce que veut le président c’est l’armée, mais ça ne mènera nulle part. Ce n’est pas un autiste qui trouvera la solution. Ce qu’il faut c’est de faire en sorte que l’aide de l’UE aille de paire avec un dialogue inclusif ».

S.H