Abdelmajid Ezzar : le coût du litre de lait est passé à 1,855 dinar !

Abdelmajid Ezzar, président de l'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche (Utap), a souligné, lors de son intervention, ce mardi 10 mai 2022, sur Jawhara Fm, que l’augmentation des prix des produits d’alimentation animale va avoir des conséquences désastreuses sur la situation des agriculteurs.

« Le coût du litre de lait est passé de 1,5 à 1,855 dinar d’un coup, il en est de même pour la volaille et la viande rouge. Le kilogramme de viande d’agneau pourrait atteindre quarante dinars, cette augmentation n’est pas logique. Celui qui la supporte en ce moment c’est l’agriculteur et très vite ce sera au tour du consommateur de la subir. Tout cela va impacter les agriculteurs et surtout les jeunes qui représentent 85% de nos agriculteurs. Tout cela ne concerne pas que les prix, mais le plus inquiétant et le plus dangereux est la production » a-t-il poursuivi.

Abdelmajid Ezzar a estimé que l’Etat ne joue pas son rôle et ne fait rien pour soutenir les agriculteurs et compenser la hausse des prix de l’alimentation animale à l’échelle internationale. « Il s’agit de sécurité alimentaire et c’est une priorité. Personne ne nous consulte, nous subissons ces augmentations. Nous avons été surpris par cette dernière. Il faut établir une structure des prix » a-t-il ajouté.

M.B.Z