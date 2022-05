Nouvelle fuite - Nadia Akacha évoque la relation de Kaïs Saïed avec son épouse

Les enregistrements fuités de l’ancienne cheffe du cabinet présidentiel se succèdent. En ce mercredi 4 mai 2022, l’enregistrement concerne la vie privée du président de la République et sa relation avec son épouse.

« Il n'arrive pas à tenir ses relations. En plus, il ne l’aime même pas… il vit avec elle et ne l’aime pas. Au départ, il avait demandé la main de sa sœur [Ndlr : Atika], mais on lui avait dit qu’elle était déjà engagée avec quelqu'un d'autre, il a donc accepté la proposition de la famille pour épouser sa sœur [Ndlr : Ichraf]. Imagine la situation, tu vas demander la main d’une femme, on te dit qu’elle est engagée, on te propose sa sœur et tu acceptes ! Comme si c’était des chaussons ou un jean. (…) Mais qu’est ce que je te raconte depuis le début. Je t’ai dit que Atika avait le plus d’influence sur lui et qu’on lui a réservé une chambre au palais », indique Nadia Akacha à son mystérieux interlocuteur.

Elle poursuit « Je me mets à sa place et j’imagine mon mari qui m’impose d'installer dans la même maison ma sœur qu’il voulait épouser auparavant, je l'aurais tuée… ».

L’ancienne cheffe de cabinet a confié à son interlocuteur que le frère du président de la République, Naoufel Saïed n’aimait pas Ichraf Chebil non plus et fuitait certaines informations au mouvement Ennahdha à travers Mohamed Goumani.

S.H