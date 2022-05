Rachida Ennaïfer : Kaïs Saïed travaille plus de 20 heures par jour !

L’ancienne conseillère de Kaïs Saïed, Rachida Ennaïfer a indiqué, ce mercredi 4 mai 2022, lors de son passage sur la chaîne Al Wataniya 1 que le chef de l’Etat travaillait plus de 20 heures par jour.

« Aujourd’hui, nous sommes face au grand public d’Al Wataniya. Ce public doit être rassuré, notamment face aux enregistrements fuités. La fuite la plus dangereuse, bien évidemment, concerne l’état de santé du président de la République. Nous devons, aussi savoir que le président travaille au moins 20 heures par jour. Ceci est un petit exemple qui témoigne de son état. J’ai certainement failli à mon devoir de réserve, mais j’estime que c’est une information importante pour éviter de croire que nous sommes face au danger d’un vide à la tête de la présidence de la République », affirme Rachida Ennaïfer.

Une série d’enregistrements fuités de l’ancienne cheffe du cabinet, Nadia Akacha a soulevé une vive polémique sur la scène nationale. Nous l’avons entendue dire que le président de la République était malade et qu’il vivait dans le déni. Elle a expliqué qu’il était suivi par un médecin. « Même sur le plan personnel et psychologique, il va très mal… Le médecin a expliqué que le président allait faire une grande crise. Ceci va sûrement avoir lieu car il ne prend pas ses médicaments et il n’est pas bien encadré… Les membres de sa famille et Atika ont aggravé la chose. Ils l’ont rendu fou », a-t-elle assuré.

Les enregistrements ont, aussi, dévoilé que sa relation avec Rachida Ennaifer n'était pas très bonne. Nadia Akacha a affirmé l’avoir laissée, lors de la visite en France, poireauter durant plus d’une heure devant l’ambassade de Tunisie en France. Celle-ci avait été interdite d’accès au bâtiment en raison du dispositif sécuritaire déployé à l’occasion. « Je la regardais de la fenêtre… Je me suis bien foutue d’elle »

S.H