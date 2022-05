Atef Hamzaoui saisit la justice française contre Nadia Akacha

Atef Hamzaoui, diplomate à l'ambassade des Etats-Unis en France, a indiqué, ce mercredi 4 mai 2022, qu’il a déposé une plainte auprès de la justice française contre Nadia Akacha, un blogueur tunisien et les administrateurs de la page Facebook Hasdrubal News, « l’ayant impliqué dans l’affaire des enregistrements fuités de l’ancienne cheffe de cabinet présidentiel ».





Atef Hamzaoui a souligné que la plainte ne se résumerait pas à l’insulte et à la diffamation, mais aussi à une association de malfaiteurs, précisant avoir obtenu des preuves démontrant une planification et un lien entre les différentes parties.





« Je vous promets de révéler les noms de ceux qui se cachent derrière cette page puisque la majorité des administrateurs résident en France. D’autre part, je me mets à la disposition du ministère public en Tunisie et je porterai plainte à cet effet au cours de cette semaine. Le seul point positif est que j’ai appris que l’ancienne cheffe de cabinet avait quitté la France vers Dubaï depuis plus d’un mois après avoir appris qu’elle ne pouvait obtenir un titre de séjour sans avoir déposé une demande d’asile officielle ou détenir un contrat de travail. Que cela serve de leçon à tous ceux ont choisi de trahir leur pays », affirme Atef Hamzaoui.

S.H