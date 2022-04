Vers minuit, Kaïs Saïed présente les résultats de sa consultation

Le président de la République, Kaïs Saïed s’est réuni, très tard dans la soirée du jeudi 31 mars 2022, avec la cheffe du gouvernement Najla Bouden et le ministre des TIC Nizar Ben Néji, pour présenter les résultats de la consultation électronique. Lors de son allocution, il a assuré la réussite de cette consultation « malgré les cyberattaques l’ayant visée et les tentatives d’espionnage ».

Lors de cette réunion diffusée tardivement sur la chaîne Al Wataniya 1, le président de la République a indiqué : « Nous aurons un rendez-vous avec l’histoire. Nous travaillons en toute transparence et les réponses concernent le régime politique, le mode du scrutin et la responsabilité du député. […] Ils veulent interpréter la Constitution à leur guise et parlent du délai des 90 jours indiqué dans l’article 89. La date des élections a été déjà annoncée et le contexte est différent. Il est question de l’Etat tunisien, de la paix civile, de la continuité de l’Etat et de son indépendance. Ils vont assumer leur entière responsabilité devant la justice. La justice doit être à la hauteur de ce moment historique. Ils pensent que leur recours à l’étranger pourra leur éviter le jugement à l’échelle nationale. […] Cette consultation est nationale et sera la base d’un dialogue avec les intègres et les sincères […] Construisons notre Etat sur des bases solides, conformément à la volonté du peuple tunisien et non pas avec les traitres qui l'ont martyrisé ! »





Le président de la République a présenté lui-même le détail des chiffres concernant les cyberattaques de la plateforme de la consultation, soulignant qu’« ils ont peur de l’expression de la volonté des Tunisiens. Ils ont multiplié les tentatives essayant d’opérer un coup d’Etat, mais toutes les tentatives se sont soldées par un échec ».

Par la suite, le ministre des TIC Nizar Ben Néji, a présenté en détails les résultats de la consultation, indiquant que le nombre de participants avait atteint les 534.915, dont 101.700 qui avaient donné des réponses dans l’espace dédié à l’expression libre, soit 20% des participants.

Il a également indiqué que 86,4% avaient opté pour un régime présidentiel et 70,7% avaient préféré le mode de scrutin sur les individus.

S.H