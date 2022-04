Le président de la République décide la dissolution du Parlement





Le chef de l’Etat, Kais Saïed a décidé, mercredi 30 mars 2022, de dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) à la suite de la plénière tenue le même jour qui a voté pour l’annulation des mesures exceptionnelles.

Il a accusé les députés instigateurs de cette manœuvre de comploter contre la sûreté nationale, lors d’une réunion du Conseil de sécurité nationale.





« La Tunisie vit ces derniers jours une tentative de coup d’Etat ratée. Le devoir national requiert la protection du peuple et de la patrie. La décision de dissoudre le Parlement vise à préserver l’Etat et ses institutions. Le Parlement s’est réuni et personne ne sait comment cela s’est déroulé puisqu’il est gelé. Sa réunion a été transmise sur une chaîne étrangère [ndlr Al Jazeera], ce qui constitue une première. Il n’a aucune légalité », indique le chef de l’Etat.





Il a, cependant, souhaité rassurer le peuple tunisien en affirmant : « Il y a des institutions et un Etat en place qui préservera le peuple contre ces gens portant l’idéologie d’une secte. C’est une tentative de coup d’Etat ratée et un complot contre la sureté de l’Etat ! ».

Le président de la République poursuit : « J’appelle le peuple tunisien à résister, à faire preuve de solidarité et à ne permettre aucune infiltration. Le peuple exprimera, certainement, sa volonté d’une manière pacifique tout en respectant les lois de l’Etat. Je mets en garde contre tout recours à la violence, qui sera contré par la loi et nos forces armées militaires et sécuritaires ».





R.B.H